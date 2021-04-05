Фанаты выпустили русификатор для Hitman 3

Сегодня, 5 апреля на портале Zone of Games вышла 1.02b бета-версия русификатора Hitman 3. Перевод текстовой части игры находится в общем доступе.

Русификатор переводит на русский язык всю трилогию Hitman, однако в третьей части ещё встречаются ошибки, которые авторы обещают исправить в будущем. Судя по первым отзывам, русификатор совместим как с версией игры 3.10, так и с версией 3.20.

Напомним, релиз Hitman 3 состоялся 20 января без перевода на русский язык. В первых двух частях русская озвучка тоже отсутствовала, однако были субтитры.

Игра получила самые высокие оценки в истории серии. Средний балл игры на Metacritic составил 88 баллов из 100. Hitman 3 доступен на всех популярных платформах — PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

Hitman 3 стала второй в списке самых скачиваемых игр в PS Store в январе