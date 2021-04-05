Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Стало известно, во сколько обойдутся все игры на платформе Steam

Стало известно, во сколько обойдутся все игры на платформе Steam
Киберспорт / Другие игры 0
Аудио-версия:

Специальный скрипт позволил узнать общую стоимость всех доступных игр в онлайн-сервисе Steam. Она составила около $ 600 тыс. без учёта действующих на платформе скидок.

Покупка со скидками же обойдётся пользователю в $ 580 тыс. На представленном скриптом графике можно увидеть, что во время крупных распродаж общая цена игр падает почти на 40%.

Ранее сообщалось, что Steam могут обязать произвести регистрацию в России для выплаты налогов. В феврале 2021 года российские пользователи Steam столкнулись с проблемами при оплате услуг сервиса. На платформе перестали работать популярные методы оплаты: «ЮMoney», QIWI-кошелёк и счёт мобильного телефона.

Точное число пользователей Steam среди россиян неизвестно. Предполагается, однако, что месячная аудитория в России может превышать 12 млн человек.

Cyberpunk 2077 продают в Steam с крупной скидкой
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021