Стало известно, во сколько обойдутся все игры на платформе Steam

Специальный скрипт позволил узнать общую стоимость всех доступных игр в онлайн-сервисе Steam. Она составила около $ 600 тыс. без учёта действующих на платформе скидок.

Покупка со скидками же обойдётся пользователю в $ 580 тыс. На представленном скриптом графике можно увидеть, что во время крупных распродаж общая цена игр падает почти на 40%.

Ранее сообщалось, что Steam могут обязать произвести регистрацию в России для выплаты налогов. В феврале 2021 года российские пользователи Steam столкнулись с проблемами при оплате услуг сервиса. На платформе перестали работать популярные методы оплаты: «ЮMoney», QIWI-кошелёк и счёт мобильного телефона.

Точное число пользователей Steam среди россиян неизвестно. Предполагается, однако, что месячная аудитория в России может превышать 12 млн человек.