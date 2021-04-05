Стало известно, во сколько обойдутся все игры на платформе Steam

Специальный скрипт позволил узнать общую стоимость всех доступных игр в онлайн-сервисе Steam. Она составила около $ 600 тыс. без учёта действующих на платформе скидок.
Покупка со скидками же обойдётся пользователю в $ 580 тыс. На представленном скриптом графике можно увидеть, что во время крупных распродаж общая цена игр падает почти на 40%.
Ранее сообщалось, что Steam могут обязать произвести регистрацию в России для выплаты налогов. В феврале 2021 года российские пользователи Steam столкнулись с проблемами при оплате услуг сервиса. На платформе перестали работать популярные методы оплаты: «ЮMoney», QIWI-кошелёк и счёт мобильного телефона.
Точное число пользователей Steam среди россиян неизвестно. Предполагается, однако, что месячная аудитория в России может превышать 12 млн человек.
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