Стримера забанили на 224 месяца в GTA 5 за осуждение полицейских

Экс-киберспортсмена Феликса «xQc» Лендьеля заблокировали на RP-сервере NoPixel в Grand Theft Auto 5 за нарушение правил.
Стримеру с 8,1 млн подписчиков дали 224 месяца внутриигровой тюрьмы. Однако он не смирился с приговором и призвал своих зрителей врываться на трансляции других участников сервера и протестовать против решения. Коллеги осудили поведение Лендьеля.
xQc оказался одним из немногих, кто не играл роль полицейского. У стримера произошёл конфликт с одним из полицейских, после чего xQc использовал эксплойт.
«Копы всегда будут действовать по-своему. Вот что случится, если вы не поладите с ними», — сказал Феликс.
После окончания трансляции один из самых популярных англоязычных стримеров опубликовал в «Твиттере» сообщение с извинениями. Он заявил, что рассердился необоснованно и попросил зрителей не разжигать ненависть по отношению к другим стримерам. Также он отметил, что не стоит всегда выполнять его просьбы, особенно во время гневного состояния.
Игрок часто оказывается в центре скандала. Его несколько раз блокировали на Twitch, а также в Overwatch и League of Legends. Например, в марте xQc высказался в защиту полуголых девушек, которые стримят в джакузи. Лендьель считает, что зрители-мужчины завидуют девушкам из-за их преимущества во внешности.
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