Вышел мод для GTA IV, восстанавливающий многопользовательский режим

Мод Grand Theft Auto Connected обновили до версии 1.2.25. После этого в программе появилась поддержка многопользовательского режима в GTA IV.
Ранее Microsoft отключила сервис Games for Windows LIVE, и сетевая игра в четвёртой части Grand Theft Auto перестала быть доступной. Именно на нём были завязаны онлайн-функции игры. GTA: Connected поддерживает версии GTA IV 1.0.7.0 и 1.0.8.0.
Релиз Grand Theft Auto IV состоялся 29 апреля 2008 года на Xbox 360 и PlayStation 3, а в декабре вышла версия для ПК. Сюжет повествует о выходце из Восточной Европы Нико Белике, который приехал в Либерти-Сити к своему брату Роману. В СМИ активно обсуждается тема релиза шестой части знаменитого проекта. Многие журналисты отмечают, что новая GTA выйдет в ближайшие один-два года.
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