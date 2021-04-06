Создатели The Last of Us — про татуировку фаната: мы поражены уровнем детализации
Компания-разработчик Naughty Dog восхитилась фанатской татуировкой по мотивам The Last of Us Part II. На своём рукаве геймер запечатлел Джоэла, Элли, Эбби и других персонажей сиквела.
Naughty Dog поделились снимком эффектной татуировки в своём «инстаграме».
Фото доступно в официальном «инстаграме» Naughty Dog.
«Часть II на руках! Мы поражены невероятным уровнем детализации и света», — написано в публикации разработчика.
На пост также отреагировала актриса Эшли Джонсон, сыгравшая Элли в обеих частях. Она написала: «Вау! Потрясающе».
Naughty Dog не забыли отметить тату-мастера, создавшего рукав. Его зовут Молнар Адам, он из Будапешта (Венгрия). Судя по его «инстаграму», Молнар часто воплощает мечты фанатов игр в жизнь.
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