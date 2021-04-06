Польский шутер Outriders поставил личный рекорд в Steam, собрав 125 тыс. игроков онлайн

Вчера, 5 апреля, кооперативный лут-шутер от польской компании People Can Fly Outriders, вышедший 1 апреля 2021 года, побил личный рекорд в сервисе Steam. Новинка собрала более 125 тыс. игроков онлайн в сервисе Valve. Сообщает портал Vgtimes.
Очередной рекорд позволил шутеру обогнать такие проекты, как Borderlands 2 и The Division, их рекордные показатели – 123 596 игроков и 113 877 игроков соответственно. При этом обе игры находятся в Steam уже несколько лет.
Outriders на данный момент имеет 61% положительных отзывов. В Steam она продаётся за 1999 рублей, также игра доступна на бесплатной основе по подписке Xbox Game Pass.
Outriders – шутер с элементами ролевой игры и кооперативом на трёх человек от создателей Bulletstorm. Игра рассказывает историю про колонизацию планеты Инок.
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