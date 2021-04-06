NVIDIA может возобновить производство видеокарт GeForce GTX 1080 Ti

Из-за дефицита новых видеокарт NVIDIA может возобновить производство своего бывшего флагмана GeForce GTX 1080 Ti, сообщает зарубежный сайт wccftech.

Издание ссылается на пользователя, который получил видеокарту из свежей партии после того, как он сдал свою старую 1080 Ti по гарантии. Пользователь прикрепил фото с маркировкой. Первые две цифры на опубликованной им фотографии означают, что видеокарта была произведена недавно. Впрочем, этот случай не единственный. Другие пользователи подтверждают, что получили видеокарты серии GTX 1080 Ti, произведённые в начале 2021 года.

Недавно NVIDIA возобновила производство своих старых видеокарт серий GTX 1050, GTX 1650 и RTX 2060 для борьбы с дефицитом. Не исключено, что GTX 1080 Ti также вернётся на рынок.