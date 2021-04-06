Блогер предсказал возвращение Assassin's Creed к Третьему крестовому походу

Французский YouTube-блогер j0nathan намекнул на возвращение следующей Assassin's Creed к Третьему крестовому походу. Он обнаружил в файлах Assassin’s Creed Valhalla упоминание третьего дополнения под рабочим названием Meteor.
Ранее j0nathan неоднократно раскрывал достоверную информацию об играх серии.
Действие игры, по мнению блогера, может происходить между 1191-1199 годами и рассказывать о жизни Ричарда Лайонхера после Третьего крестового похода. Также блогер допустил, что игра затронет события до и после возвращения героя домой. Локациями действий могут стать города Акко, Корфу, Дубровник, Вена, Кёльн и Париж. Игроки также могут взять на себя роль неизвестного героя по имени Эдмунд.
Блогер считает, что дата возможного выхода новой игры Assassin's Creed намечена создателями на 2022 год.
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