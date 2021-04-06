Стала известна дата проведения игровой выставки E3 — на ней не будет Sony

E3 2021 пройдёт в онлайн-формате с 12 по 15 июня 2021 года. Nintendo, Xbox, Ubisoft, Capcom, Konami, Warner Bros, Take-Two и Koch Media уже подтвердили своё участие в выставке.
Sony и Electronic Arts пропускают E3 уже на протяжении нескольких лет и отсутствуют в списке участников выставки этого года. Скорее всего, они проведут свои собственные мероприятия.
Разработчики и издатели игр продемонстрируют свои новинки на выставке E3 2021. Трансляции будут доступны совершенно бесплатно. E3 пройдёт в онлайн-формате, однако организаторы говорят, что они планируют провести E3 2022 уже за пределами виртуального пространства.
Прошлогодняя E3 была отменена из-за пандемии COVID-19. Вместо этого многие издатели и разработчики игр провели собственные онлайн-мероприятия.
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