«В крысу за спиной решили меня набрить». GeneRaL — о кике из NAVI

4 апреля на официальном сайте украинской организации Natus Vincere появилась новость о переходе в клуб Романа RAMZES666 Кушнарёва, который занял место Виктора GeneRaL Нигрини. Спустя трое суток покинувший клуб GeneRaL выступил с официальным заявлением и прокомментировал ситуацию со своим уходом из состава организации по Dota 2.
«Комментирую ситуацию с NAVI, со своей колокольни. В общем, 4-е число, с утра отменяется квшка. В обед мне пишет менеджер, что у нас будут сборы, заходи. В 4 часа захожу на сборы, и мне сразу Mag говорит, что мы командой решили, что мы тебя кикаем. У нас в конфе это был дефолтный рофл. Я такой: да, да, конечно. Хорошо, кикайте. Потом такое неловкое пятисекундное молчание, и кто-то подключается и говорит, что это не шутка, это сейчас серьёзный разговор. Нам написал RAMZES, и мы решили, что команде так будет лучше. Мы хотим типа с ним играть. И я такой в шоке: что? Вы типа в крысу за спиной решили меня набрить, ничего не сказав? Они что-то молчали, мычали, какие-то нелепые отмазки начали лепить», — рассказал игрок в сториз в «Инстаграме».
Далее Виктор добавил, что перед подписанием контракта с NAVI все игроки нынешнего состава дали слово, что никто не будет кикнут: «Неважно, что контракт или не контракт, мы никого не кикаем, мы стопроцентно вместе играем на The International этот сезон вместе. FLY первый орал, что ливнёт, если кого-то кикнут. Чуть ли не клялись. Похоже, слово пацана не сдержали. Но есть ещё один момент. Вопрос о замене всплывал ещё на буткемпе две недели назад. На что был дан ответ, что мы стопроцентно играем такой командой и никто никого не будет менять. И вот спустя две недели вот такая ситуация произошла», — добавил игрок.
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