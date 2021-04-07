Киберспортсмена пожизненно дисквалифицировали из VCS за шутку про пандемию

Профессионального игрока в League of Legends Пхам Zeros Мин Лока пожизненно отстранили от участия в Vietnam Championship Series из-за шутки про пандемию, сообщили представители вьетнамской лиги в социальных сетях.
Во время стриминга Zeros заявил, что надеется на ухудшение эпидемиологической ситуации. В таком случае победитель VCS 2021 не сможет воспользоваться слотом на MSI 2021.
Организаторы Vietnam Championship Series посчитали заявление Zeros неадекватным и неуместным. Они добавили, что его слова негативно повлияли на имидж турнира, поэтому навсегда отстранили геймера от участия в лиге.
Zeros начал профессионально играть в League of Legends в 2016 году. За время своей карьеры он играл за команды Adonis Esports, GIGABYTE Marines, Phong Vũ Buffalo, EVOS Esports и SBTC Esports. Геймер трижды побеждал на VCS, а также дважды выступал на World Championship — в 2018-м и 2019-м. Оба раза его команда заняла 13-16 места.
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