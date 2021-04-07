Кун Лао спасает Лю Кана от Саб-Зиро. Сценарист Mortal Kombat поделился любимым моментом

Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо попросил не спойлерить фильм и поделился своим любимым моментом из новой экранизации известной игровой вселенной.

Так как премьера фильма уже состоялась в некоторых азиатских странах, то сценарист Mortal Kombat посоветовал людям остерегаться спойлеров. Велика вероятность, что кто-то выложит фильм в плохом качестве или покажет некоторые секретные моменты из сюжета.

Также Грег Руссо поделился своим любимым моментом из фильма. В небольшом ролике Кун Лао при помощи своей шляпы-пилы спасает Лю Кана от Саб-Зиро.

Пост можно посмотреть на странице Грега Руссо в «Твиттере».

Премьера фильма в российских кинотеатрах состоится 8 апреля, в то время как западный релиз экранизации запланирован на 23 апреля. Картина расскажет историю о бойце MMA Коуле Янге, который ничего не знает о своём происхождении. Ему предстоит принять участие в смертельном поединке, организованном императором Внешнего мира Шан Цзуном.