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Кун Лао спасает Лю Кана от Саб-Зиро. Сценарист Mortal Kombat поделился любимым моментом

Кун Лао спасает Лю Кана от Саб-Зиро. Сценарист Mortal Kombat поделился любимым моментом
Киберспорт 0
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Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо попросил не спойлерить фильм и поделился своим любимым моментом из новой экранизации известной игровой вселенной.

Так как премьера фильма уже состоялась в некоторых азиатских странах, то сценарист Mortal Kombat посоветовал людям остерегаться спойлеров. Велика вероятность, что кто-то выложит фильм в плохом качестве или покажет некоторые секретные моменты из сюжета.

Также Грег Руссо поделился своим любимым моментом из фильма. В небольшом ролике Кун Лао при помощи своей шляпы-пилы спасает Лю Кана от Саб-Зиро.

Пост можно посмотреть на странице Грега Руссо в «Твиттере».

Премьера фильма в российских кинотеатрах состоится 8 апреля, в то время как западный релиз экранизации запланирован на 23 апреля. Картина расскажет историю о бойце MMA Коуле Янге, который ничего не знает о своём происхождении. Ему предстоит принять участие в смертельном поединке, организованном императором Внешнего мира Шан Цзуном.

В российский прокат выходит фильм Mortal Kombat
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