«Команда разваливалась». Игроки NAVI выпустили ответное видео о кике GeneRaL

Игроки команды Natus Vincere по Dota 2 выступили с ответным заявлением по поводу исключения из команды Виктора GeneRaL Нигрини. По словам исключённого игрока, с ним поступили по-скотски. Напомним, что игрок был заменён на Романа RAMZES666 Кушнарёва.

«В команде были определённые сложности и конфликты. Была не самая приятная атмосфера, особенно в последнее время. Сама суть замены в команде уже созревала. После того, как мы поиграли с Размесом в качестве стендина, все со стороны почувствовали, что играть стало намного проще. У нас, в принципе, была проблема, что в команде нет лидера. И в Рамзесе все увидели такого человека. К этому команда пришла, потому что она не верила в дальнейший успех. Команда разваливалась», — объяснили игроки.

Далее они добавили: «Генерал сказал на буткемпе, что хочет ливнуть из команды, если у нас всё будет плохо, будет плохая игра и будет плохая атмосфера. Команда деградировала последние месяцы, не было абсолютно никакого развития, были конфликты у Роджера с Генералом в одной игре из трёх, мы проиграли из 40 кв — 39. Не было никакого понимания. Была худшая атмосфера, поэтому было принято решение взять Рамзеса на место Генерала во благо команды, потому что она бы развалилась прямо во время турнира».

Видео опубликовано на YouTube-канале клуба Natus Vincere Dota 2.