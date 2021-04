ЛГБТК-сообщество назвало The Last of Us: Part II лучшей видеоигрой

Игра The Last of Us: Part II от Naughty Dog поделила звание «Лучшей видеоигры» на GLAAD Media Awards 2021 с Tell Me Why от Dontnod.

GLAAD Media Awards (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation Media Awards — Медийные награды от альянса геев и лесбиянок против диффамации) — ежегодная церемония с вручением наград от ЛГБТК-сообщества. Обычно отмеченные игры затрагивают жизнь ассоциации.

Naughty Dog отметила победу сообщением в "твиттере". Разработчики назвали победу огромной честью для себя, а также поделились своей радостью, что история, рассказанная в The Last of Us: Part II, нашла отклик в сердцах многих людей.

Среди номинантов также были: