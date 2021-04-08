В Steam возобновилась торговля предметами из CS:GO

На торговой площадке Steam снова стала доступна покупка и продажа предметов из CS:GO. Ранее компания Valve отключила эту функцию, чтобы разработчики могли устранить проблему с завершением сделок. Для этого им потребовалось около семи часов.

Пользователи CS:GO жаловались, что получают приобретённые или обмененные в Steam предметы с большой задержкой. Другие рассказали, что из-за сбоя в работе серверов некоторые сделки прошли по «сброшенным» ценам, из-за чего трейдеры и обычные игроки понесли большие убытки. Проблемы возникли только с лотами из шутера Valve.



7 апреля Valve снизила цены на капсулы со стикерами участников турниров Regional Major Rankngs за 2020 год. Наборы можно приобрести со скидкой в 75%. Также разработчики CS:GO сообщили, что первые подробности о новом сезоне опубликуют в ближайшее время.