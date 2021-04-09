За первый день проката «Мортал Комбат» заработал в России более 100 млн рублей

Фильм «Мортал Комбат» в России показал лучший старт в 2021 году.

За первый день проката новая экранизация культовой серии файтингов заработала в России более 100 млн рублей. Это является лучшим стартовым результатом среди всех иностранных фильмов, выходивших в стране в 2021 году. Экранизация «Мортал Комбат» обошла по сборам такие фильмы, как «Годзилла против Конга» (88,9 млн рублей в день премьеры), «Том и Джерри» (26 млн рублей), «Душа» (22,5 млн рублей).

Из всех премьер текущего года «Мортал Комбат» уступил лишь сиквелу «Последнего богатыря», который собрал 156,3 млн рублей. По прогнозам аналитиков, боевик от Warner Bros. соберёт за первый уик-энд не менее 550 млн рублей.



Ранее появились первые отзывы о картине. Фильм зрителям в целом понравился, однако некоторые отнесли его к категории «B».



«Мортал Комбат» рассказывает о бойце Коуле, который узнает, что является избранным. После этого он отправляется на смертельную битву вместе с Соней Блейд, Лю Кангом, Райденом, Кано и другими известными персонажами франшизы.