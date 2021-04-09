Илон Маск показал, как обезьяна со встроенным в мозг чипом Neuralink играет в видеоигры

Бизнесмен и основатель компаний SpaceX, Tesla и Neuralink Илон Маск показал видео, на котором обезьяна со встроенным чипом Neuralink играет в видеоигры.

В качестве подопытного стала девятилетняя макака, в которую был имплантирован чип примерно за шесть недель до того, как было снято это видео. Сначала её научили играть в видеоигры при помощи джойстика. В качестве награды за успешное прохождение испытания обезьяне давали небольшую порцию бананового коктейля. После этого джойстик отключили, но обезьяна продолжила отдавать команды в игре, но уже при помощи своего чипа.

Видео опубликовано на YouTube-канале Neuralink.

Маск пошутил, что скоро его обезьяна сможет стримить на Twitch и общаться в Discord. Бизнесмен уверен, что его чип сможет помочь людям с параличом. Маск сделал смелое заявление, что такие люди будут взаимодействовать с компьютерами и телефонами быстрее, чем здоровые люди.