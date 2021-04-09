Lazar': баскетболист Никита Балашов был бы отличным аналитиком Dota 2

Экс-баскетболист Иван Лазарев назвал действующих баскетболистов, которые смогли бы сделать карьеру в киберспорте. Сам Lazar' комментирует Dota 2 в студии RuHub.
«Раньше всегда играли с Никитой Балашовым, игроком сборной России. Мы с ним ещё с «Динамо» вместе играли в Dota 2. Дмитрий Головин также играет в Dota 2. Многие ребята играют в CS:GO, а в Dota не так много.
Не знаю, готовы ли они пожертвовать карьерой ради этого. Я тоже не зарекаюсь и не говорю, что вот, я закончил с баскетболом. У нас такие камбэки бывают, тем более пять лет — это большая дистанция. У меня просто творческая пауза, я ищу себя в чём-то другом и мне это нравится.
Я считаю, что Никита Балашов отлично бы справился с ролью аналитика Dota 2. У него очень рассудительный и пытливый ум. Он всё рассматривает с нескольких точек зрения. В аналитику ему дорога была бы открыта. Плюс он очень доступно может донести мысль до своего собеседника», — приводит слова Лазарева Cybersport.Metaratings.ru.
Никита Балашов играет во второй по значимости лиге России – Суперлиге 1 за клуб «Восток-65».
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