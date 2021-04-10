Патч 7.29 для Dota 2 добавил нового героя, изменил карту и баланс

В Dota 2 вышел патч 7.29, который добавил нового героя в игру и изменил баланс.

Новым героем стал Dawnbreaker

«Dawnbreaker проявляет себя в гуще боя, с радостью круша врагов своим небесным молотом и излечивая союзников вокруг высвобождаемой энергией. Валора и её молот — словно единое целое, так что она охотно швырнёт своё оружие в противников, чтобы воссоединиться с ним в пламенном полёте. Её создали потомки первого света, борющиеся с хаосом и мраком, но она обращается к своей истинной космической мощи, только чтобы прилететь на помощь союзникам, где бы они ни были, и разгромить неприятеля»‎.

Способности персонажа:

Starbreaker: Герой 3 раза вращает молотом вокруг себя, нанося врагам увеличенный урон от своей атаки. С последним взмахом герой бьёт молотом по земле, оглушая врагов перед собой и нанося им урон.

Герой 3 раза вращает молотом вокруг себя, нанося врагам увеличенный урон от своей атаки. С последним взмахом герой бьёт молотом по земле, оглушая врагов перед собой и нанося им урон. Celestial Hammer: Герой бросает свой молот в цель, нанося урон всем врагам на пути. Молот ненадолго застывает на месте, а затем возвращается, оставляя за собой замедляющий огненный след. Герой может воззвать к своему молоту и раньше, чтобы полететь ему навстречу и встретиться посередине.

Герой бросает свой молот в цель, нанося урон всем врагам на пути. Молот ненадолго застывает на месте, а затем возвращается, оставляя за собой замедляющий огненный след. Герой может воззвать к своему молоту и раньше, чтобы полететь ему навстречу и встретиться посередине. Luminosity: После 3 атак герой преисполняется мощью, отчего его следующая атака наносит критический урон и излечивает союзных героев неподалёку на долю от нанесённого урона.

После 3 атак герой преисполняется мощью, отчего его следующая атака наносит критический урон и излечивает союзных героев неподалёку на долю от нанесённого урона. Solar Guardian: Герой создаёт пульсирующий эффект рядом с любимым союзным героем. Каждая пульсация наносит урон врагам и излечивает союзников. После небольшой задержки герой летит в указанную область, при приземлении нанося врагам дополнительный урон и оглушая их.

Подробные характеристики героя опубликованы на этой странице.

Общие изменения:

— Ландшафт претерпел множественные изменения.

— Добавлена руна воды. Она появляется на обеих точках рун усиления, но только на второй и четвёртой минутах игры. Она мгновенно восстанавливает 100 здоровья и 80 маны, и ей можно наполнить бутыль. С шестой минуты руны появляются по одной, как прежде.

— Добавлена возможность получить +2 ко всем атрибутам при повышении уровня. Всего это можно сделать 7 раз (по числу пустых уровней с 1 по 26) когда угодно, нажав на кружок древа талантов. Бонус к атрибутам даётся автоматически, если нет других вариантов.

— 30 уровень больше не открывает все таланты. Теперь на 27/28/29/30 уровнях вы получаете невыбранные таланты 10/15/20/25 уровней соответственно.

— Аванпосты больше не дают опыт каждые 10 минут. Теперь аванпосты каждую минуту дают своей команде опыт, равный (минута игры)*2. Как и раньше, если команда захватила оба аванпоста, она получает опыт только за один из них.

Примечания:

— Если сравнить количество опыта, которое игроки раньше получали на 10/20/30/40 минуте, то суммарное значение изменилось со 150/500/1050/1800 на 110/420/930/1640.

— Опыт даётся в начале каждой минуты.

— В первые десять минут даётся 2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 опыта.

— Золото за все руны богатства, кроме первых, уменьшено на 10%.

— Руны богатства больше не появляются на реке. Золото, которое они предоставляли, теперь автоматически выдаётся в виде ежеминутного заработка.

— Теперь руны богатства появляются только в лесных точках, но каждые 3 минуты. Теперь в игре всего 2 руны богатства.

— Теперь новая руна богатства не заменяет не подобранную старую, а появляется рядом с ней.

— Теперь на нулевой минуте руны богатства появляются на своих местах в лесу и в точках появления рун усиления — всего 4 руны богатства в начале игры.

— Многие таланты, предметы и заклинания, дающие бонус к скорости передвижения или дальности применения заклинаний были либо заменены, либо ослаблены. Подробнее об этом в разделах «Предметы» и «Герои».

— Золото за помощь в убийстве теперь корректируется относительной разностью в ценности между двумя командами. Например, если ваша команда отстаёт на 5000 золота, а общая ценность вражеской команды составляет 50 000, то награда за помощь в убийстве будет на 10% выше.

— Теперь каждый герой начинает игру с одним свитком телепортации вместо трёх.

— Теперь каждый герой получает один свиток телепортации при смерти.

— Стоимость свитка телепортации увеличена с 90 до 100 золота.

— У героев, скорость поворота которых была равна 1,0, она уменьшена до 0,9.

— У героев, скорость поворота которых была равна 0,5, она увеличена до 0,6.

— Влияние скорости поворота героя на время поворота увеличено на 20%.

— Теперь Aghanim's Scepter, полученный от Рошана, нужно активировать, до активации он не действует.

— Теперь при втором убийстве Рошана выпадает Aghanim's Shard. При последующих убийствах он не выпадает.

— Механика активации такая же, как у Aghanim's Scepter.

— Радиус телепортации вокруг построек увеличен с 575 до 800 — влияет на свитки телепортации и Boots of Travel.

— Базовое время телепортации к аванпосту уменьшено с 6 до 5 сек.

— Радиус обзора аванпоста уменьшен с 700 до 500.

— Режим Captains Mode: порядок первой стадии выбора изменён с 1/2/1/2 на 1/2/2/1.

— Hoodwink добавлена в режим Captains Mode.

— Курьеры больше не дают обзор в логове Рошана.

— Теперь любой игрок может уничтожить союзный вард даже с полным здоровьем, если он установлен в лагере нейтральных крипов.

— У всех нейтральных крипов, кроме Древних големов, броня увеличена на 1.

— Теперь нейтральные предметы летят в сторону нашедшего их героя, а не появляются под мёртвым крипом.

— Число запрещаемых героев в рейтинговом режиме All Pick увеличено на 6 — их запрет всё ещё проходит случайным образом.

— Стоимость выкупа в золоте уменьшена с 200 + ценность/12 на 200 + ценность/13.

— Время возрождения курьера в секундах изменено с 60 + 7*уровень на 60 + 6*уровень.

— Защита от обхода: уменьшение урона усилено с 40% до 50%.

— Дальность передачи предметов между героями увеличена со 150 до 300.

— Время повторного появления деревьев уменьшено с 5 до 3 минут.

— Следующие способности и предметы больше не уничтожают деревья: Earth Splitter, Mortimer Kisses, Macropyre и Meteor Hammer.

— Уменьшен радиус уничтожения деревьев у следующих способностей и предметов: Wild Axes, Gust, Power Cogs, Vacuum, Activate Fire Remnant, Relocate, Tether, Blinding Light, Skewer, Doppelganger, Telekinesis, Firesnap Cookie, Spit Out, Blast Off!, Toss, Snowball, Powershot, Will-O-Wisp и Spider Legs.

Как изменилась карта и какие изменения были внесены в предметы смотрите по этой ссылке.