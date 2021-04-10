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В Иркутской области ограбили майнинговую ферму на сумму более чем 600 тысяч рублей

В Иркутской области ограбили майнинговую ферму на сумму более чем 600 тысяч рублей
Киберспорт 0

В Иркутской области ограбили владельца майнинговой фермы, которая была оборудована им в бане. По оценкам специалистов, сумма причинённого ущерба оценивается более чем в 600 тысяч рублей. В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщили, что похищенные компьютеры применялись для майнинга криптовалюты.

Оказалось, что преступники вторглись на территорию фермы ночью, а внутрь помещения попали через окно, выставив раму. Арест злоумышленников в количестве трёх человек состоялся на следующие сутки. Выяснилось, что один из них ранее имел судимость.

Следователями ОВД уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража). По ней подозреваемым в преступлении может грозить до 5 лет лишения свободы.

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