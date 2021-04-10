Художник создал реалистичное трёхмерное изображение проститутки из GTA 3

Известный турецкий художник персонажей Хоссейн Диба воссоздал реалистичное трёхмерное изображение проститутки Мисти из Grand Theft Auto 3.

Видеозапись можно посмотреть на канале Хоссейна Диба в «Инстаграме».

Мисти по сюжету игры выполняет свои обязанности в ночном клубе Луиджи Готерелли, расположенного в Квартале красных фонарей. Поскольку проект вышел ещё в 2001 году, Диба решил изобразить осовремененную версию персонажа.

Хоссейн сотрудничал ранее с Blizzard, CD Projekt RED и другими крупными игровыми студиями. Созданием подобных образов турок занимается уже более 12 лет. Среди его работ можно встретить героев многих известных фильмов и сериалов: Рокки Бальбоа, Рика Санчеза, а также многих других.