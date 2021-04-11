Российского игрока flamie перевели в запас NAVI накануне первого турнира серии RMR

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Украинский клуб Natus Vincere (NAVI) объявил об изменениях в основном составе по CS:GO перед первым турниром серии Regional Major Rankings. На предстоящем чемпионате команда выступит без российского игрока Егора flamie Васильева. Его место на некоторых картах займёт украинец Валерий B1t Ваховский.

После изменений состав NAVI по CS:GO выглядит следующим образом:

Александр s1mple Костылев (Украина)

Денис electronic Шарипов (Россия)

Кирилл Boombl4 Михайлов (Россия)

Илья Perfecto Залуцкий (Россия)

Валерий B1t Ваховский (Украина).

Решение клуба обусловлено политикой Valve, по новым правилам которой в случае замены команды теряют 20% заработанных рейтинговых очков на чемпионате.

В NAVI отметили, что flamie в дальнейшем продолжит выступать в основном составе клуба, решение об исключении распространяется лишь на ближайшие турниры. К примеру, DreamHack Masters Spring 2021 команда также сыграет без flamie.