Nintendo неожиданно повысила цены на игры для жителей России

Японская компания Nintendo без официального предупреждения повысила цены на игры в цифровом магазине eShop для жителей России. С привычных 4499 рублей стоимость большинства продуктов повысилась до 5399 рублей. На данный момент причины такого решения неизвестны.

Повышение стоимости коснулось как старых игр: Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Xenoblade Chronicles 2 или Mario Kart, так и относительно свежих релизов компании: Super Mario 3D World + Bowser's Fury и Animal Crossing: New Horizons.

Более резкий скачок в цене продемонстрировали флагманские продукты издателя: цены на The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Super Smash Bros. Ultimate с 5249 рублей подскочили до 6299 рублей.

Интересно, что корректировка цен не коснулась физических версий игр на сайте «Мир Nintendo». The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Super Smash Bros. Ultimate стоят по 4499 рублей, а большинство релизов — по 3749 рублей.