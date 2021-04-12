Геймер сделал татуировку со скином из Fortnite

Пользователь Reddit похвастался тем, что сделал татуировку по тематике Fortnite.
Эскизом послужил рисунок с пулемёта Doodle Buddies. В ветке обсуждений геймер рассказал, что игра очень сильно изменила его жизнь. Когда встал вопрос, какой же рисунок набить, мужчина сразу определился с выбором узора.
Фото: boop.pl
Фото: boop.pl
В Сети можно найти много фотографий по эскизам Fortnite. Самые распространённые рисунки – лама и боевой автобус. Однако пока одни поклонники «королевской битвы» восхищаются такими тематическими татуировками, другие задаются вопросом: что же делать, когда Fortnite утратит популярность? Ведь переделать такой рисунок осмысленно будет не самым легким занятием.
Фото: boop.pl
Фото: boop.pl
Фото: boop.pl
Татуировки по мотивам любимых игр – не новая тематика. Киберспортсмены периодически наносят на тело своих любимых персонажей, а также сохраняют свои достижения в виде рисунков.
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