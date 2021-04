Sony может выпустить ремастер Bloodborne на ПК и PS5

Инсайдер CrazyLeaksOnATrain сообщил, что Sony хочет выпустить ремастер Bloodborne на ПК и PS5.

Источник также добавил, что уже скоро появится анонс Persona 5 Royal для ПК и Xbox. Отмечается, что игра выйдет сразу в сервисе Game Pass.

Информатор уже публиковал достоверные сливы. Например, полгода назад CrazyLeaksOnATrain рассказал, что вся серия Kingdom Hearts выйдет эксклюзивно в магазине Epic Games Store. А в марте этого года он сообщил, что ПК посетят такие игры, как Bloodborne, Uncharted: The Nathan Drake Collection, Ghost of Tsushima и God of War.

Bloodborne — игра в жанре Action/RPG от FromSoftware и SCE Japan Studio. Действие игры происходит в городе Ярнам, созданном в викторианско-готическом стиле. Игрокам необходимо посетить множество игровых локаций, где они столкнутся с «добычей» — сложными и сильными боссами. Релиз игры состоялся в 2015-м. Сегодня тайтл доступен исключительно на PlayStation 4.