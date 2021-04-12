Valve может перенести CS:GO не на Source 2, а на другой движок

Пользователь «Твиттера» под никнеймом Gabe Follower нашёл в исходном коде последнего крупного обновления для Dota 2 строки, которые могут относиться к будущему переносу игры Counter-Strike: Global Offensive на обновлённый движок.
Пользователь обратил внимание на строки с названием движка и версии. Версия движка в исходном коде была заменена с цифры 2 на 3, а название движка изменено с Source 2 на unassigned. Пользователь предположил, что могут означать эти изменения в исходном коде:
Valve решила полностью отказаться от переноса игры на Source 2, планирует перенести CS:GO на новую версию Source 2 либо пытается поработать с объединёнными инструментами из разных движков, создав что-то среднее между первым и вторым Source — что-то вроде Source 1.5.
Видимо, разработчики что-то задумали, но только что? Один из комментаторов напомнил слова бывших программистов Valve, которые говорили, что исходный код игры очень грязный, и потребуется много времени и усилий, чтобы перенести его на Source 2. Может быть, они как раз и занимаются этим — то бишь, исправляют этот код перед переносом на более свежий движок.
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