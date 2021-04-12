В Ubisoft начали борьбу с расизмом и сексизмом

Должность HR-директора в Ubisoft заняла Аника Грант – бывший менеджер компаний Dyson и Uber. Она будет выстраивать корпоративную культуру на «безопасности, уважении и благополучии». Также Грант будет заниматься глобальным подбором персонала и разработкой стратегии развития талантов и лидерских качеств сотрудников.

Ранее Ubisoft уволила несколько менеджеров из-за обвинений в издевательствах, унизительных комментариях и сексуальных домогательствах. Компания привлекла к расследованию специалистов со стороны, которые и подтвердили все обвинения.

После указанных событий руководство студии включило в корпоративную политику ряд новых правил, цель которых борьба с расизмом и сексизмом. Также в Ubisoft был создан Комитет по рассмотрению контента. В задачу специалистов входит обеспечение того, чтобы содержание маркетинговых компаний согласовалось с ценностями уважения и справедливости Ubisoft.