В Ubisoft начали борьбу с расизмом и сексизмом

Должность HR-директора в Ubisoft заняла Аника Грант – бывший менеджер компаний Dyson и Uber. Она будет выстраивать корпоративную культуру на «безопасности, уважении и благополучии». Также Грант будет заниматься глобальным подбором персонала и разработкой стратегии развития талантов и лидерских качеств сотрудников.
Ранее Ubisoft уволила несколько менеджеров из-за обвинений в издевательствах, унизительных комментариях и сексуальных домогательствах. Компания привлекла к расследованию специалистов со стороны, которые и подтвердили все обвинения.
После указанных событий руководство студии включило в корпоративную политику ряд новых правил, цель которых борьба с расизмом и сексизмом. Также в Ubisoft был создан Комитет по рассмотрению контента. В задачу специалистов входит обеспечение того, чтобы содержание маркетинговых компаний согласовалось с ценностями уважения и справедливости Ubisoft.
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