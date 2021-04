Патчи для некоторых игр на PlayStation 3 перестанут выходить

Пользователи PlayStation 3 из разных уголков мира заметили, что больше не могут загружать патчи.

Первые слухи об этом появились в конце марта. Sony подтвердила информацию о закрытии своих цифровых магазинов для PSP, PS3 и PS Vita. Однако в компании заверили, что загрузка ранее приобретённых игр не будет изменена.

Владельцы консолей начали совершать как можно больше покупок на будущее. Такой исход казался рабочим вариантом. Пока геймеры не заметили, что для некоторых игр нельзя загружать патчи. В список попали Battlefield 4, Castlevania: Lords of Shadow, Gran Turismo 5, Ghostbusters: The Video Game и LEGO Star Wars: The Complete Saga.

Сообщается, что Gran Turismo 5 запускается с ошибкой, которая блокирует игроков из некоторых регионов. Люди пропадают с игровой карты и с ними нельзя взаимодействовать. Владельцы консолей надеются, что разработчики отменят или хотя бы перенесут своё решение, поскольку такая ситуация лишь усугубляет положение PS3. Без обновлений и патчей для этих игр пользователи фактически возвращаются к ранним версиям тайтлов.