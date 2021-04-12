В Team Fortress 2 игрокам предлагают детскую порнографию и «аренду» вирусов

В игре Team Fortress 2 хакеры запустили рекламу платных услуг. Они предлагают игрокам аренду вредоносных утилит, «иммунитет» к ботам, а также детскую порнографию.

Например, один из злоумышленников предлагает приобрести его хост с сотней ботов, атакующих игроков. Стоит такое предложение $ 500 или 38 тыс. рублей.

Если вы заинтересовались, то учтите: продавцы не дают никаких гарантий, что сдержат обещание и заставят своих ботов игнорировать потенциального «покупателя».

Также геймеры заметили, что боты распространяют ссылки на продажу детской порнографии и видео со сценами сексуального насилия над несовершеннолетними. Мошенники предлагают покупку такого контента в Telegram или после контакта через личные сообщения в Steam.

Игроки в Team Fortress 2 отмечают, что боты остаются большой проблемой на протяжении нескольких лет. В июне прошлого года Valve ограничила новые бесплатные учётные записи. Однако меньше ботов не стало. Они рекламируют услуги в текстовом и голосовом чатах, а также выкидывают обычных игроков из лобби.