Действие GTA 6 может происходить не в 80-х годах прошлого века, а в наши дни

Инсайдер Том Хендерсон сообщил в «Твиттере», что действие GTA 6 будет происходить не в 80-х, а в современном сеттинге. Том является проверенным инсайдером, специализирующимся на сериях COD и Battlefield. Он одним из первых раскрыл информацию о новой части Battlefield и неоднократно оказывался прав насчёт новых частей Call of Duty: Modern Warfare.

Кроме того, на сайте Rockstar India появилась свежая вакансия — разработчики находятся в поиске аниматора внутриигровых медиа. Может ли эта вакансия относиться к GTA 6? Фанаты считают, что новый аниматор поможет создавать различное внутриигровое медиа внутри шестой части известной серии — например, внутриигровые сайты и телевизионные каналы.

Ранее один из пользователей форума 4Chan сообщил, что GTA 6 станет самой большой игрой в открытом мире. Геймерам будет доступно сразу шесть городов. Пять из них находятся в Америке. Называются такие города, как Вайс-Сити, Либерти-Сити, Лос-Сантос, Сан-Фиерро и Лас-Вентурас. Шестым городом предположительно является копия Рио-де-Жанейро.



В посте также сказано, что разработка GTA 6 никогда не прекращалась, даже во времена усиленной работы над Red Dead Redemption 2. Авторы хотели бы превзойти как ожидания фанатов, так и все свои предыдущие игры.