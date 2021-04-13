Художник стримит из сарая уже 100 дней — за $ 5 млн он готов прожить в нём ещё 5 лет

Художник Тимоти stumblrtv Инзана из Америки проводит необычный марафон. На протяжении 100 дней он транслирует на платформе Twitch свою жизнь из сарая. Таким способом Инзана решил привлечь внимание к своему творчеству и, конечно же, заработать.

Комната, где живёт художник находится на территории дома его семьи. В ней есть всё самое необходимое: кровать, туалет, ванная и кухня. Если до конца этого года на него подпишутся 7 тыс. фолловеров на платформе Twitch, то марафон продлится. Сегодня у него 2,3 тыс. подписчиков.

Фото: ladbible.com

«Купить» свободу Тимоти на 5 лет может любой человек, однако за это придётся заплатить по миллиону долларов за каждый год. Причём пожертвования засчитываются только от одного лица. Скинуться на «свободу» художника не выйдет.

Также Инзана рассказал, что если никто не задонатит $ 5 млн, то художник запустит стрим из пустого помещения, которое будет заполнять своими работами. Затем их он отошлёт покупателю. Художник специализируется на создании эскизов для игр и кино.

Ранее $ 3 тыс. за сон во время трансляции получила Ван Имин из Тайваня. Более 12 тыс. зрителей на протяжении пяти часов смотрели, как девушка просто лежит в кровати.