Погода будет оказывать влияние на игроков. Инсайдер поделился подробностями Battlefield 6

Инсайдер Том Хендерсон поделился информацией о Battlefield 6 в своём «Твиттере». По его словам, в новой части шутера погода будет оказывать влияние на игроков, а число геймеров на некоторых картах увеличится до 128 человек. Ранее информация инсайдера в отношении Battlefield оказывалась достоверной.

Также Хендерсон опубликовал карандашный рисунок, на котором можно увидеть пустынный остров с высоким зданием, ракетами и пусковыми установками. Отметим, что в тизере игры комьюнити нашло координаты двух точек. Обе находятся в Казахстане, есть предположение, что так разработчики сообщили локацию будущего тайтла.

Ранее инсайдер сообщил, что в игре появятся робособаки. Они будут передвигаться по карте и наносить урон сопернику с помощью оружия, прикреплённого к ним.

По слухам, Battlefield 6 выпустят до конца этого года. Трейлер игры будет кинематографическим и похожим на тизер Battlefield 6, где все действия в ролике разворачивались на одной локации.

Видео опубликовано на YouTube-канале DANNYonPC.