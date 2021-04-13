PS5 получит первое крупное обновление

Sony выпустит первое глобальное обновление для PS5. Его выход назначен на завтра, 14 апреля.
Создатели консоли пофиксили множество моментов и внесли ряд изменений в работу приставки. Например, владельцы PS4 и PS5 смогут играть вместе. Геймеры с более новым поколением консоли будут выводить картинку на экран, а их друзья с PS4 смогут присоединяться к игре.
Владельцы PlayStation 5 смогут хранить тайтлы на внешнем накопителе, и появится возможность настройки библиотеки, чтобы быстрее находить нужный контент. Кроме того, разработчики добавили функцию предзагрузки патчей. Обновления будут предварительно загружаться на консоль, если она будет находиться в режиме покоя.
Поклонники некстгена смогут отключать игровые чаты и настраивать громкость голосовых каналов. Кроме этого, улучшено меню Game Base, изменены настройки призов и экрана статистики.
Обновление получит и мобильное приложение PlayStation App.
- 13 апреля 2021
-
19:42
-
18:23
-
15:07
-
15:01
-
12:46
-
11:27
- 12 апреля 2021
-
20:43
-
20:03
-
19:25
-
18:40
-
17:30
-
16:42
-
15:24
-
15:16
-
14:37
-
13:55
-
13:51
-
13:02
-
11:45
- 11 апреля 2021
-
18:13
-
14:23
- 10 апреля 2021
-
17:03
-
15:59
-
12:20
-
10:17
- 9 апреля 2021
-
21:45
-
15:16
-
13:55
-
00:41
- 8 апреля 2021
-
17:02
-
15:04
-
14:08
-
14:00
-
12:30
- 7 апреля 2021
-
23:51