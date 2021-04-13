PS5 получит первое крупное обновление

Sony выпустит первое глобальное обновление для PS5. Его выход назначен на завтра, 14 апреля.

Создатели консоли пофиксили множество моментов и внесли ряд изменений в работу приставки. Например, владельцы PS4 и PS5 смогут играть вместе. Геймеры с более новым поколением консоли будут выводить картинку на экран, а их друзья с PS4 смогут присоединяться к игре.

Владельцы PlayStation 5 смогут хранить тайтлы на внешнем накопителе, и появится возможность настройки библиотеки, чтобы быстрее находить нужный контент. Кроме того, разработчики добавили функцию предзагрузки патчей. Обновления будут предварительно загружаться на консоль, если она будет находиться в режиме покоя.

Поклонники некстгена смогут отключать игровые чаты и настраивать громкость голосовых каналов. Кроме этого, улучшено меню Game Base, изменены настройки призов и экрана статистики.

Обновление получит и мобильное приложение PlayStation App.