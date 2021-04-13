Twitch заблокировал экс-игрока в Dota 2 за гомофобное высказывание

Стриминговая платформа Twitch забанила бывшего игрока в Dota 2 Мэйсона mason Венне. Модераторы площадки посчитали, что на своём канале экс-киберспортсмен произнёс гомофобное оскорбление.
Однако дотер не согласен с этим. По его словам, произошла следующая ситуация: на одной из трансляций у Венне не вызвала одобрения сборка героя, которым играл его тиммейт. Он начал высказываться по этому вопросу, сокращая при этом слова.
Дотер произнёс: «I think the Aghs is a pretty terrible choice. Never a fan of the Aghs» (Я думаю, что Аганим — это ужасный выбор. Никогда не был фанатом Аганима). Однако mason оговорился. Последняя фраза оказалась созвучна со словом, которое запрещено правилами платформы – «faggot». Это грубое высказывание в адрес лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.
Венне намерен обжаловать решение администрации Twitch и уже подал апелляцию. Если бан не отменят, то канал бывшего про-игрока разблокируют автоматически через неделю. Мнения о случившемся разделились. Одни считают, что это произошло случайно. Другие уверены в том, что всё подстроено. Ранее mason уже получал баны за оскорбления и расистские высказывания.
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