Стало известно, когда выйдет новое поколение видеокарт от NVIDIA

NVIDIA раскрыла свои планы на ближайшие четыре года. Компания планирует выпускать новое поколение видеокарт каждые два года. Следующая линейка видеокарт выйдет уже в 2022-м.

Помимо видеокарт, компания планирует активно развивать собственные сверхмощные процессоры. На презентации GTC 2021 был представлен первый процессор компании под кодовым названием Project Grace. Он будет предназначен для дата-центров и сможет обрабатывать большой объём научных данных. Процессор планируется запустить в 2023-м.

Дорожная карта NVIDIA

Судя по дорожной карте NVIDIA, преемника графической архитектуры Ampere (линейки видеокарт RTX 3000) выпустят не раньше 2022 года. Это поколение видеокарт ещё не получило официального названия и представлено на дорожной карте под названием Ampere Next. Спустя два года после выхода Ampere Next компания представит поколение видеокарт Ampere Next Next.

По слухам, новая архитектура видеокарт получит название Lovelace, а следующая за ней — Hopper.