Действие BioShock 4 может происходить в открытом мире

Студия Cloud Chamber, которая работает над новой частью серии BioShock, опубликовала список требуемых сотрудников. Комьюнити считает, что четвёртая часть серии будет с открытым миром.



Студия ищет программиста искусственного интеллекта, дизайнера UI / UX, программиста инструментов, старшего дизайнера мира, старшего технического дизайнера и старшего сценариста, который должен будет создавать повествовательный контент для BioShock 4. Также в требованиях к последнему сотруднику указано, что вакансию займёт тот, кто сможет создать впечатляющие истории с персонажами в открытом мире.



В обязанности старшего сценариста, помимо всего прочего, войдёт генерирование контента для квестов и написание диалогов и элементов для основной истории. Человек, занявший эту позицию, будет подчиняться ведущему сценаристу проекта.



Что касается других вакансий, то программист искусственного интеллекта должен разработать городскую систему толпы и племенную экологию, которая иногда будет враждебной.



Исходя из требований к специалистам, можно предположить, что четвёртая часть серии будет с открытым миром, в котором игроки смогут узнать истории персонажей через основные и второстепенные задания. Также, судя по описанию вакансий, игра будет от первого лица. Проект будет «иммерсив симом», что более или менее похоже на другие три игры франшизы.



Ранее разработчики рассказали, что постараются сохранить особенности франшизы, но при этом игра будет соответствовать современным стандартам. Кроме того, создатели BioShock 4 отметили, что тайтл выйдет на PC и консолях нового поколения.