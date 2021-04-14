Пост программиста Лёхи на Пикабу лёг в основу видеоигры

Студия TopSkyGames выпустит игру, созданную по мотивам поста с Пикабу. Разработчики обещают красивую графику, кинематографичные кат-сцены, озвучку профессиональными актёрами.



ArcticBoy Story – это интерактивное кино с элементами геймплея от первого лица о молодом программисте Лёхе. Парень живёт на острове Шпицберген. В один момент он находит пост одинокой девушки из города Баренцбург. Прекрасная незнакомка невероятно хочет роллов. Герой решает помочь ей, для этого ему надо приготовить роллы и доставить их девушке.



Аналогичную, но реальную историю опубликовал пользователь под ником ArcticBоy на сайте сообщества Пикабу. В посте он также описал процесс приготовления роллов, подготовки снегохода и выстраивания маршрута по леднику. Вёз «заказ» парень с оружием наготове, чтобы в любой момент защитить себя и еду от белых медведей, которые обитают на острове.



Игроки тайтла смогут повторить неожиданное путешествие программиста Лёхи уже скоро. Релиз запланирован на 30 апреля. Выйдет игра на PC. Кстати, сейчас можно добавить АrcticBoy: The Interactive Story в список желаемого.

Видео опубликовано на YouTube-канале topsky games.