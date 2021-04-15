Стримерша не согласна с мнением, что красивым девушкам легко стать популярными на Twitch

Одна из самых популярных стримерш на Twitch Кэтлин Amouranth Сирагуза ответила всем троллям, которые думают, что красивым девушкам легко добиться популярности на Twitch.

На своей страничке в «Твиттере» Кэтлин решила обсудить трудности, с которыми сталкиваются девушки в стриминге, и не согласилась с мнением людей, которые считают, что девушкам достаточно выглядеть красиво, чтобы добиться популярности.

Девушка назвала это мнение заблуждением и отметила, что привлекательность — это не единственное требование, это лишь базовая основа для достижения популярности.

«Популярное мнение: тролли любят взглянуть на 50 лучших женщин-стримеров или на верхнюю часть рейтинга и подвести итог: «Всё, что вам нужно сделать, это хорошо выглядеть, чтобы добиться успеха в качестве стримеров-девушек». Это заблуждение. Это не единственное требование, а лишь основа. Некоторые красивые девушки крутятся как белки в колесе и всё равно не добиваются успеха в стриминге. Но никто не хочет об этом говорить», — заявила Кэтлин.

Кэтлин Amouranth Сирагуза

В начале этого года Кэтлин рассказала, как стать популярной на Twitch. Стримерша советовала девушкам просто лежать на кровати, чтобы увеличить число подписчиков.

На Twitch-канал Amouranth подписано 2,5 млн человек. Она известна своим сексуальным косплеем и танцами в прямом эфире. В сентябре 2019 года девушка попала в неприятную ситуацию. Когда она играла с собакой, то её юбка задралась и зрители увидели то, что нельзя показывать. Стримерша была забанена, но после разбана на неё подписалось 410 тыс. человек.