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Стримерша не согласна с мнением, что красивым девушкам легко стать популярными на Twitch

Стримерша не согласна с мнением, что красивым девушкам легко стать популярными на Twitch
Киберспорт 0
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Одна из самых популярных стримерш на Twitch Кэтлин Amouranth Сирагуза ответила всем троллям, которые думают, что красивым девушкам легко добиться популярности на Twitch.

На своей страничке в «Твиттере» Кэтлин решила обсудить трудности, с которыми сталкиваются девушки в стриминге, и не согласилась с мнением людей, которые считают, что девушкам достаточно выглядеть красиво, чтобы добиться популярности.

Девушка назвала это мнение заблуждением и отметила, что привлекательность — это не единственное требование, это лишь базовая основа для достижения популярности.

«Популярное мнение: тролли любят взглянуть на 50 лучших женщин-стримеров или на верхнюю часть рейтинга и подвести итог: «Всё, что вам нужно сделать, это хорошо выглядеть, чтобы добиться успеха в качестве стримеров-девушек». Это заблуждение. Это не единственное требование, а лишь основа. Некоторые красивые девушки крутятся как белки в колесе и всё равно не добиваются успеха в стриминге. Но никто не хочет об этом говорить», — заявила Кэтлин.

Кэтлин Amouranth Сирагуза

Кэтлин Amouranth Сирагуза

В начале этого года Кэтлин рассказала, как стать популярной на Twitch. Стримерша советовала девушкам просто лежать на кровати, чтобы увеличить число подписчиков.

На Twitch-канал Amouranth подписано 2,5 млн человек. Она известна своим сексуальным косплеем и танцами в прямом эфире. В сентябре 2019 года девушка попала в неприятную ситуацию. Когда она играла с собакой, то её юбка задралась и зрители увидели то, что нельзя показывать. Стримерша была забанена, но после разбана на неё подписалось 410 тыс. человек.

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