Игроки заметили, что авторы Mass Effect увеличили Лиаре грудь в ремастере

Авторы Mass Effect выпустили видео-сравнение оригинальных частей серии с ремастером. Игроки обратили внимание на увеличившийся бюст Лиары Т'Сони.

Игрокам показалось, что авторы специально сделали акцент на её груди. И по их мнению, это выглядит странно, ведь до этого им пришлось убрать спорные кадры с попой Миранды.

Видео опубликовано на YouTube-канале Mass Effect.

Одновременно с этим автор издания thegamer.com раскритиковал новую внешность Лиары:



«В первой игре Лиара нарочно одета по-детски: она молодая (для азари) учёная-книжница. Она не совсем уверена в своём месте во вселенной. Она очень хорошо осознаёт свой собственный интеллект, но она становится более открытой по мере прохождения серии. Внешность Лиары была прекрасна и без добавления этих двух круглых грейпфрутов».

Ремастер трилогии Mass Effect выйдет 14 мая 2021 года на PC, PS4 и Xbox One в рамках сборника Mass Effect: Legendary Edition. Разработчики повысили детализацию текстур и добавили современные визуальные эффекты. Все три игры смогут работать в 4К-разрешении и будут запускаться из одного лаунчера.