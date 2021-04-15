Гильерме попал в команду недели в FIFA 21
Киберспорт / FIFA 0
Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме попал в список команды недели FIFA 21 в режиме Ultimate Team (UT). 35-летний бразилец отстоял на ноль в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». Его команда победила со счётом 2:0.
Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 21 из 23 игроков. Рейтинг Гильерме составляет 82 пункта.
В команду недели также вошли: Поль Погба («Манчестер Юнайтед», 90-й рейтинг), Фабиан Руис («Наполи», 86), Александр Ляказетт («Арсенал», 85), Леандро Паредес («ПСЖ», 82) и другие.
Наборы с новыми карточками игроков будут доступны в течение недели в UT, начиная со среды.
В «Локомотиве» бразильский вратарь выступает с 2007 года, является вице-капитаном команды, а также членом клуба Льва Яшина.
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