Гильерме попал в команду недели в FIFA 21

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме попал в список команды недели FIFA 21 в режиме Ultimate Team (UT). 35-летний бразилец отстоял на ноль в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». Его команда победила со счётом 2:0.

Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 21 из 23 игроков. Рейтинг Гильерме составляет 82 пункта.

В команду недели также вошли: Поль Погба («Манчестер Юнайтед», 90-й рейтинг), Фабиан Руис («Наполи», 86), Александр Ляказетт («Арсенал», 85), Леандро Паредес («ПСЖ», 82) и другие.



Наборы с новыми карточками игроков будут доступны в течение недели в UT, начиная со среды.

В «Локомотиве» бразильский вратарь выступает с 2007 года, является вице-капитаном команды, а также членом клуба Льва Яшина.