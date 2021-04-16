Девушка игрока в CS:GO записала фразы парня во время игры. И вот что из этого вышло

Один из пользователей Reddit запостил на форуме фотографию своего цитатника, который вела подруга парня, когда молодой человек играл в CS:GO. Эксперимент продлился неделю и после того, как геймер увидел записи, то задумался, что, возможно, у него есть проблемы с нервами.
Игрок поделился впечатлениями от полученного опыта:
«Моя девушка молча записывала фразы, которые я говорил во время игры в CS:GO. Мне начинает казаться, что пора пойти учиться управлять гневом».
В записной книжке с названием Gaming boy quotes (Игровые цитаты парня) полно типичного игрового слэнга, вроде «Подсади меня», «Слышу шаги на миде» и так далее. Но хватает и агрессивных ругательств, среди которых «Замолчи» – самое цензурное. Такие выражения и заставили парня поразмыслить над своим поведением.
Судя по записям, молодой человек фанат не только Counter-Strike, но и Among Us.
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