Стример пожаловался на новые правила Twitch, контролирующие личную жизнь

Популярный стример TimTheTatman рассказал подписчикам, что из-за новых правил платформы Twitch он, возможно, больше не сможет играть вместе со своим другом Гаем Dr. Disrespect Бэймом.
Дело в том, что Dr.Disrespect 26 июня 2020 года был перманентно забанен на Twitch, причём Бэйм до сих пор не понимает, в чём причина такого решения администрации сервиса. Согласно правилам платформы, пользователям нельзя стримить заблокированный на сервисе контент, включая участие на трансляциях забаненных партнёров.
Когда TimTheTatman спросили о том, сможет ли парень поиграть с Dr.Disrespect вне трансляции в свободное время, стример лишь покачал головой:
«Не думаю, что это возможно. Какая же глупость».
Причиной, мешающей друзьям объединиться, могут быть новые правила Twitch, по которым партнёры сервиса будут обязаны соблюдать свод указаний администрации вне стримов. О планах внести подобное нововведение платформа объявила 7 апреля 2021 года.
Такую политику руководство сервиса объяснило желанием создать как можно более безопасную среду для своих пользователей.
TimTheTatman имеет больше 6 млн подписчиков на Twitch, а Dr.Disrespect после бана ушёл стримить на YouTube.
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