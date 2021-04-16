Девушка провела стрим в ведре с водой – это троллинг тренда с джакузи

Стримерша с ником Tinneh вместо игр транслировала себя любимую, сидя в ведре, наполненном водой. В последнее время на платформе стали популярны, так называемые, Hot Tube Stream – стримы из джакузи или бассейна. Подобный формат позволяет обойти правила площадки и вести прямые трансляции в купальниках.



Популярному IRL-стримеру JakenbakeLIVE подобный эксперимент принёс более 1500 тысячи платных подписчиков за один выход в эфир.



Но у Tinneh не было денег на джакузи, поэтому девушка нашла другой способ, как разнообразить контент водными процедурами. В клипе стримерша находится в ванной и набирает воду в ведро, а затем садится в него и начинает общаться с чатом.

Во время трансляции Tinneh отшучивалась:



«Смотреть на то, как кто-то играет в игры – скучно. Поэтому стримы из джакузи намного лучше».

Видео с Twitch-канала Tinneh.

Зрители сказали девушке, что она зря мучается и можно было просто купить надувной бассейн.