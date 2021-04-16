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Обновление системы PS5 сделало консоль тише

Обновление системы PS5 сделало консоль тише
Киберспорт 0
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С момента старта продаж PlayStation 5 игроки массово жаловались на шум, исходящий от дисковода консоли. В начале пользователи думали, что приставка постоянно раскручивает диск для проверки лицензии. Как выяснилось позже, консоль продолжает громко крутить диск, даже если игра с него не запущена.

После последнего обновления владельцы PlayStation 5 заметили, что у Sony получилось найти решение проблемы и надоедливый шум пропал. Оптический привод продолжает периодически крутить диск, но во время игры этого практически не слышно.

Фанаты PlayStation встретили новый патч с большой радостью:

«Мне кажется, что Sony всё-таки справились. Плойка всё ещё раскручивает диски, но теперь это лишь два почти не слышных «Врр», а затем тишина».

«Могу подтвердить, что Sony решили проблему. Диски время от времени всё ещё проверяются, но тихо».

Первое крупное обновление PlayStation 5 стало доступно 14 апреля. Помимо исправления шумов, разработчики улучшили интерфейс и позволили игрокам переносить данные игр нового поколения на съёмные жёсткие диски.

PS5 получит первое крупное обновление
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