Обновление системы PS5 сделало консоль тише

С момента старта продаж PlayStation 5 игроки массово жаловались на шум, исходящий от дисковода консоли. В начале пользователи думали, что приставка постоянно раскручивает диск для проверки лицензии. Как выяснилось позже, консоль продолжает громко крутить диск, даже если игра с него не запущена.
После последнего обновления владельцы PlayStation 5 заметили, что у Sony получилось найти решение проблемы и надоедливый шум пропал. Оптический привод продолжает периодически крутить диск, но во время игры этого практически не слышно.
Фанаты PlayStation встретили новый патч с большой радостью:
«Мне кажется, что Sony всё-таки справились. Плойка всё ещё раскручивает диски, но теперь это лишь два почти не слышных «Врр», а затем тишина».
«Могу подтвердить, что Sony решили проблему. Диски время от времени всё ещё проверяются, но тихо».
Первое крупное обновление PlayStation 5 стало доступно 14 апреля. Помимо исправления шумов, разработчики улучшили интерфейс и позволили игрокам переносить данные игр нового поколения на съёмные жёсткие диски.
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