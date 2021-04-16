Футболист «Локомотива» Игнатьев: у Смолова ножи в CS:GO по миллиону-полтора

Футболист московского «Локомотива» Владислав Игнатьев стал гостем «Коммент. Шоу», где рассказал о своих пристрастиях в мире видеоигр.
«Я убивал Фёдора Смолова в CS:GO. Даже когда в одной команде были. Самая дорогая покупка в игре? Купил ножик за 90 тысяч рублей. Это ещё цветочки, вы не знаете, какие там у Феди ножи. Я сам офигел. Я думал, там тысячи две-три, а там по миллиону-полтора. У меня ещё есть перчатки за 30 тысяч. Потом пишут: «Скины купил, а играть не умеешь» — обидно.
В FIFA играл, надоело. Тренируешься, а потом ещё и играешь. Зачем? Больше хоккей нравится. За кого играю? LA Kings. Потому что я ходил на полуфинал и финал в 2014 году, тогда они чемпионами стали. Меня это зацепило, понравилось, потом всегда играл за них», — сказал Игнатьев.
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