Объявлена дата выхода русской версии бесплатной FIFA Online 4

Компания Electronic Arts опубликовала дату релиза бесплатного симулятора футбола FIFA Online 4. На территории России игра выйдет уже 6 мая.



FIFA Online разрабатывается студией 101XP специально для ПК-игроков. Фанатов виртуального футбола ждут такие режимы, как «Матч лиги», «Официальный матч 1 на 1», «Состязание тренеров» и «Особый матч».



В «Состязании тренеров» игроки будут соревноваться в том, кто из них лучше строит тактику на поле. А «Особый матч» нужен для товарищеских встреч с друзьями.

В игре будут доступны футболисты более чем из 600 клубов, участвующих в 30 различных футбольных лигах. На официальном сайте открыта предварительная регистрация, пройдя которую можно получить один бесплатный пак.