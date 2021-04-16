Объявлена дата выхода русской версии бесплатной FIFA Online 4
Компания Electronic Arts опубликовала дату релиза бесплатного симулятора футбола FIFA Online 4. На территории России игра выйдет уже 6 мая.
FIFA Online разрабатывается студией 101XP специально для ПК-игроков. Фанатов виртуального футбола ждут такие режимы, как «Матч лиги», «Официальный матч 1 на 1», «Состязание тренеров» и «Особый матч».
В «Состязании тренеров» игроки будут соревноваться в том, кто из них лучше строит тактику на поле. А «Особый матч» нужен для товарищеских встреч с друзьями.
В игре будут доступны футболисты более чем из 600 клубов, участвующих в 30 различных футбольных лигах. На официальном сайте открыта предварительная регистрация, пройдя которую можно получить один бесплатный пак.
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