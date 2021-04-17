Главный тренер «Манчестер Юнайтед» инвестировал в киберспорт

Тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер стал акционером киберспортивного агентства Ulti Agency. Вместе с футбольным менеджером Джимом Сольбаккеном знаменитости классического спорта теперь владеют по 12,5% ценных бумаг компании. Такой процент делает Сульшера и Сольбаккена не только держателями активов, но и совладельцами организации.
Ulti Agency появилась летом 2020 года. В качестве медиа-консультанта и сотрудника по работе с клиентами агентство пригласило киберспортивного инсайдера Ярека DeKay Льюиса. Компания заключила договоры со многими профессиональными игроками в CS:GO. Например, услугами агентства пользуются Якоб JUGi Хансен и Йоаким jkaem Мирбустад.
Подобные компании занимаются тем, что помогают игрокам заключать контракты с клубами и рекламодателями. По заверениям организации, в своей работе компания руководствуется теми же принципами и стратегиями, что распространены в футбольных агентствах. В дальнейшем Ulti Agency планирует распространить собственное влияние на рынках Азии и Южной Америки.
Пока что компания работает только в дисциплине Counter-Strike.
- 17 апреля 2021
-
12:29
-
12:17
-
11:36
-
10:59
- 16 апреля 2021
-
19:52
-
19:46
-
17:03
-
16:04
-
15:29
-
15:13
-
15:06
-
13:42
-
12:40
-
10:59
-
10:40
- 15 апреля 2021
-
16:37
-
14:45
-
13:25
-
00:19
- 14 апреля 2021
-
20:59
-
20:44
-
16:14
-
16:00
-
14:15
-
14:09
-
14:00
-
12:03
- 13 апреля 2021
-
22:04
-
21:31
-
21:25
-
21:05
-
21:02
-
19:42
-
18:23
-
15:07