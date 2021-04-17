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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» инвестировал в киберспорт

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» инвестировал в киберспорт
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0
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Тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер стал акционером киберспортивного агентства Ulti Agency. Вместе с футбольным менеджером Джимом Сольбаккеном знаменитости классического спорта теперь владеют по 12,5% ценных бумаг компании. Такой процент делает Сульшера и Сольбаккена не только держателями активов, но и совладельцами организации.

Ulti Agency появилась летом 2020 года. В качестве медиа-консультанта и сотрудника по работе с клиентами агентство пригласило киберспортивного инсайдера Ярека DeKay Льюиса. Компания заключила договоры со многими профессиональными игроками в CS:GO. Например, услугами агентства пользуются Якоб JUGi Хансен и Йоаким jkaem Мирбустад.

Подобные компании занимаются тем, что помогают игрокам заключать контракты с клубами и рекламодателями. По заверениям организации, в своей работе компания руководствуется теми же принципами и стратегиями, что распространены в футбольных агентствах. В дальнейшем Ulti Agency планирует распространить собственное влияние на рынках Азии и Южной Америки.

Пока что компания работает только в дисциплине Counter-Strike.

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