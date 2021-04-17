Бабушка подала заявление в полицию из-за смертей внука в CS:GO

Пенсионерка направила заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить некоего «администратора CS:GO». Пожилая женщина живёт в подмосковном городе Одинцово вместе с маленьким двенадцатилетним внуком, который, кажется, часто играет в Counter-Strike.



В один из дней мальчику очень сильно не везло – соперники постоянно оказывались сильнее, и персонаж ребёнка очень часто умирал. Нервы паренька не выдержали, со слезами на глазах юный геймер пожаловался бабушке на нечестных противников.



Сквозь истерику внука пенсионерка почти ничего не поняла. Женщина решила, что в бедах ребёнка виноват администратор игры, который не контролирует соблюдение правил, и вместо жалобы на форуме обратилась в полицию.



Журналисты из «Комсомольской правды» приводят детали заявления со ссылкой на источник из правоохранительных органов:



«В полицию обратилась 70-летняя Светлана Петровна В.*, которая попросила принять меры и провести проверку по факту превышения должностных полномочий администратора в видеоигре CS:GO. По словам пожилой женщины, её внука слишком часто убивают в виртуальном мире, а соперники всегда получают оружие лучше, чем у мальчика».



Теперь к семье для разбирательства вскоре должен прийти инспектор по делам несовершеннолетних.