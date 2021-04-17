Стримеру подарили игровую мышку с бриллиантами за $ 100 тыс.

Популярному стримеру Джариду Summit1g Лазару пришла в подарок игровая мышка от одного из спонсоров – магазина девайсов Finalmouse. Получать подобные презенты за рекламу для интернет-знаменитостей обычное дело, но Джарид даже представить не мог, насколько ценным окажется устройство.
Finalmouse производит лимитированные мышки премиум-класса с уникальным дизайном. После распаковки посылки стример увидел девайс красного цвета с кучей маленьких отверстий на корпусе. Верхняя часть кнопок устройства была покрыта бриллиантами.
Сначала стример не поверил, что драгоценности настоящие, пока с ним не связались представители магазина. Сотрудник посоветовал парню регулярно чистить девайс при помощи пара, чтобы сохранить красоту камней. Тогда Джарид и понял – тут всё серьёзно.
Но точную цену стример до сих пор не знал, пока зрители на трансляции не нашли в Интернете, сколько стоит такой подарок. Подобная мышка обойдётся покупателю в $ 100 тыс.
Джарид отреагировал на ценник довольно коротко:
«Чёрт. Придётся каждую ночь прятать эту мышку в сейф».
Видео опубликовано на YouTube-канале Jaron.
Summit1g пообещал не использовать дорогой девайс в качестве основного контроллера для игр.
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