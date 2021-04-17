Дефицит видеокарт может продлиться до 2023 года

Генеральный директор компании TSMC, которая производит оборудование для таких технологических гигантов как Apple, Qualcomm, AMD и NVIDIA, заявил, что чипы для видеокарт будут находиться в дефиците до 2023 года. Причём, по его словам, они надеются к этому времени немного «ослабить цепочку поставок», что заставит покупателей ещё немного подождать.
Пользователям придётся продолжать «борьбу» за видеокарты и консоли, пока у компаний не появится достаточно ресурсов, чтобы удовлетворить спрос. На производстве сказывается сильная нехватка полупроводников. Поставки видеокарт RTX 3000 серии остаются рекордно низкими, а консолей нового поколения до сих пор не достать в свободной продаже.
Компания NVIDIA решила даже перевыпустить карточку четырёхлетней давности GTX 1080Ti, чтобы помочь игрокам пережить тяжёлые времена. Но большой проблемой для геймеров остаётся не только дефицит компонентов, но и майнеры, скупающие видеокарты прямо с заводов.
Исходя из вышенаписанного, спокойно приобрести карты и консоли получится ещё не скоро.
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